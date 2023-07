Venez admirer les œuvres d’un peintre décorateur local Mairie de Plainfaing Plainfaing, 15 septembre 2023, Plainfaing.

Venez admirer les œuvres d’un peintre décorateur local 15 – 17 septembre Mairie de Plainfaing

Venez admirer l’oeuvre de l’artiste-peintre Camille Braun sur les murs du salon d’honneur.

Mairie de Plainfaing 57, route d’Alsace – 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est 03 29 50 32 13 https://www.plainfaing.com/ https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Plainfaing/100071467607915/;https://station.illiwap.com/fr/public/88349 La mairie de Plainfaing a été construite en 1870. Camille Braun (1878-1943) est né à Saint-Dié en 1878 dans la cité déodatienne, d’un père alsacien et d’une mère vosgienne. Ce peintre-décorateur talentueux, établi à Moyenmoutier, s’est, notamment, illustré en tant qu’artiste-soldat, engagé volontaire dans l’armée française dès la mobilisation d’août 1914. D’abord, agent de liaison, puis topographe-cartographe sur le front des Vosges, son talent est mis à profit pour les plans et vues… dont les traces existent encore aujourd’hui en Déodatie, mais aussi en Alsace. A Plainfaing, sur les murs du salon d’honneur, il a peint sept peintures de grandes dimensions représentant Plainfaing et ses vallées en 1931. Une demande a été faite pour inscrire son œuvre exposée au titre des Monuments historiques. Axe Saint-Dié-des-Vosges à Colmar (D 415), 57 route d’Alsace. Parking à proximité

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de PLAINFAING