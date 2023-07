Marché animé Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 26 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Gadzo’lino vous jouera un p’tit air de jazz manouche, dans l’esprit de Django Reinhardt… Swingons tous ensemble !

L’association la Courte Échelle viendra installer son café des z’enfants et animera un atelier ludothèque (à partir de 3

ans). Un espace motricité (0 à 3 ans) sera en accès libre.

Les marchés animés c’est aussi l’occasion de remplir vos cabas : légumes, fruits, pains et brioches, fromages de vache, brebis ou chèvre, yaourts, myrtilles, saucissons et pâtés, tisanes et plantes séchées, miel, plants….

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gadzo’lino will play a little gypsy jazz in the spirit of Django Reinhardt… Let’s swing together!

The Courte Échelle association will set up its café des z?enfants and run a toy library workshop (from 3

years). A motricity area (0-3 years) will be freely accessible.

The animated markets are also an opportunity to fill your shopping baskets: vegetables, fruit, bread and buns, cow, ewe and goat cheeses, yoghurts, blueberries, sausages and pâtés, herbal teas and dried plants, honey, plants…

Gadzo’lino tocará un poco de jazz gitano en el espíritu de Django Reinhardt… ¡A bailar todos juntos!

La asociación Courte Échelle instalará su café des z?enfants y organizará un taller de ludoteca (para niños a partir de 3 años)

años). Un espacio de motricidad (0-3 años) estará disponible gratuitamente.

Los animados mercados son también una oportunidad para llenar la cesta de la compra: verduras, frutas, pan y bollería, quesos de vaca, oveja y cabra, yogures, arándanos, embutidos y patés, infusiones y plantas secas, miel, plantas…

Gadzo’lino wird Ihnen ein Stück Gypsy-Jazz im Geiste Django Reinhardts vorspielen… Lassen Sie uns alle zusammen swingen!

Der Verein La Courte Échelle wird sein Kindercafé einrichten und einen Ludothek-Workshop (ab 3 Jahren) anbieten

jahre). Ein Motorikbereich (für Kinder von 0 bis 3 Jahren) ist frei zugänglich.

Die belebten Märkte sind auch eine gute Gelegenheit, Ihre Einkaufstaschen zu füllen: Gemüse, Obst, Brot und Brioches, Kuh-, Schaf- und Ziegenkäse, Joghurt, Heidelbeeren, Wurst und Pasteten, Kräutertees und getrocknete Pflanzen, Honig, Setzlinge…

