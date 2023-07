Concert de Djangophil (jazz manouche) Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 24 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Djangophil revisite les univers du Swing manouche et du Be-bop pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! A partir de 19h, côté restauration, nous vous proposons deux food-trucks (sucré et salé). Venez en profiter ! En cas de pluie, l’animation se fera dans la salle de réception..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 23:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Djangophil revisits the worlds of Gypsy Swing and Be-bop to the delight of our ears! From 7pm onwards, we’ll be serving two food-trucks (sweet and savory). Come and enjoy! In case of rain, entertainment will take place in the reception hall.

Djangophil revisita los mundos del Gypsy Swing y el Be-bop para deleite de nuestros oídos A partir de las 19.00 h, serviremos dos food-trucks (dulce y salado). ¡No se lo pierda! En caso de lluvia, la animación tendrá lugar en la sala de recepción.

Djangophil lässt die Welten des Gypsy Swing und des Be-Bop neu aufleben, um unsere Ohren zu erfreuen! Ab 19 Uhr bieten wir Ihnen auf der Essensseite zwei Foodtrucks (süß und salzig) an. Kommen Sie und genießen Sie es! Bei Regen findet die Animation im Empfangssaal statt.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière