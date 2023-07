Marché animé Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 19 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

La Compagnie de théâtre Les Rats du Navire vous interprétera la comédie historique « Samyyida, reine des pirates « . Chant, danse, bataille et partage de trésor au rendez-vous !

Les marchés animés c’est aussi l’occasion de remplir vos cabas : légumes, fruits, pains et brioches, fromages de vache, brebis ou chèvre, yaourts, myrtilles, saucissons et pâtés, tisanes et plantes séchées, miel, plants….

2023-08-19 fin : 2023-08-19 12:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The theater company Les Rats du Navire will perform the historical comedy « Samyyida, Queen of the Pirates ». Singing, dancing, battling and treasure-sharing are all part of the fun!

The lively markets are also an opportunity to fill your shopping baskets: vegetables, fruit, bread and buns, cow, ewe and goat cheeses, yoghurts, blueberries, sausages and pâtés, herbal teas and dried plants, honey, plants…

La compañía de teatro Les Rats du Navire representará la comedia histórica « Samyyida, reina de los piratas ». Cantos, bailes, combates y reparto de tesoros forman parte de la diversión

Los animados mercados son también una oportunidad para llenar las bolsas de la compra: verduras, frutas, pan y bollería, quesos de vaca, oveja y cabra, yogures, arándanos, embutidos y patés, infusiones y plantas secas, miel, plantas…

Die Theatergruppe Les Rats du Navire wird die historische Komödie « Samyyida, Königin der Piraten » aufführen. Singen, Tanzen, Kämpfen und Schätze teilen sind angesagt!

Die belebten Märkte sind auch eine gute Gelegenheit, Ihre Einkaufstaschen zu füllen: Gemüse, Obst, Brot und Brioches, Kuh-, Schaf- und Ziegenkäse, Joghurt, Heidelbeeren, Wurst und Pasteten, Kräutertees und getrocknete Pflanzen, Honig, Setzlinge…

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière