Marché nocture Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 11 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Marché nocturne à partir de 18h Place de l’Eglise animé par « Bâton rouge ».

2023-08-11 fin : 2023-08-11 22:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Night market from 6 p.m. on Place de l’Eglise, with « Bâton rouge » entertainment

Mercado nocturno a partir de las 18:00 h en la plaza de l’Eglise, con música en directo a cargo de « Bâton rouge »

Nachtmarkt ab 18 Uhr Place de l’Eglise animiert von « Bâton rouge »

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière