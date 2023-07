Bal trad Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 10 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

En Bretagne ils ont les Fest-Noz, en Limousin nous avons les bals trad. ! En route, avec Bande de Trad, pour une soirée festive et conviviale.

A partir de 19h, côté restauration, nous vous proposons deux food-trucks (sucré et salé) ainsi qu’une buvette tenue par Lim’Star Danse. Venez en profiter !.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 23:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In Brittany they have Fest-Noz, in Limousin we have bals trad! Join Bande de Trad for a festive and convivial evening.

From 7pm onwards, we’ll be serving two food-trucks (sweet and savoury) and a refreshment bar run by Lim’Star Danse. Come and enjoy!

En Bretaña tienen el Fest-Noz, en Limousin tenemos el bals trad Únase a la Bande de Trad en una velada festiva y distendida.

A partir de las 19:00, habrá dos food-trucks (dulce y salado) y un bar de refrescos a cargo de Lim’Star Danse. ¡Venga y disfrute!

In der Bretagne haben sie die Fest-Noz, im Limousin haben wir die Bals Trad! Machen Sie sich mit Bande de Trad auf den Weg zu einem festlichen und geselligen Abend.

Ab 19 Uhr bieten wir Ihnen auf der Essensseite zwei Foodtrucks (süß und salzig) sowie eine von Lim’Star Danse betriebene Bar. Kommen Sie und profitieren Sie davon!

