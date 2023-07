Marché animé Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 29 juillet 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

L’association Cadet Roussel vous propose un moment convivial et ludique avec leurs jouets en bois géants pourpetits et grands !

Les marchés animés c’est aussi l’occasion de remplir vos cabas : légumes, fruits, pains et brioches, fromages de vache, brebis ou chèvre, yaourts, myrtilles, saucissons et pâtés, tisanes et plantes séchées, miel, plants….

2023-07-29 fin : 2023-07-29 12:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Cadet Roussel association will be on hand with giant wooden toys for young and old alike!

The lively markets are also an opportunity to fill your shopping baskets: vegetables, fruit, bread and buns, cow, ewe and goat cheeses, yoghurts, blueberries, sausages and pâtés, herbal teas and dried plants, honey, seedlings…

La asociación Cadet Roussel estará presente con juguetes gigantes de madera para todas las edades

Los animados mercados son también una oportunidad para llenar el carro de la compra: verduras, frutas, pan y bollería, quesos de vaca, oveja y cabra, yogures, arándanos, embutidos y patés, infusiones y plantas secas, miel, plantas…

Der Verein Cadet Roussel bietet Ihnen einen geselligen und spielerischen Moment mit ihren riesigen Holzspielzeugen für Groß und Klein!

Die belebten Märkte sind auch eine gute Gelegenheit, Ihre Einkaufstaschen zu füllen: Gemüse, Obst, Brot und Brioches, Kuh-, Schaf- und Ziegenkäse, Joghurt, Heidelbeeren, Wurst und Pasteten, Kräutertees und getrocknete Pflanzen, Honig, Setzlinge…

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière