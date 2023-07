Fête du 14 juillet à Peyrat le Château Mairie de Peyrat le Château Peyrat-le-Château, 14 juillet 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Marché nocturne à partir de 18h sur la Place de l’Eglise, animé par le groupe « Maracoujazz-trio »

Feu d’artifice à la tombée de la nuit tiré sur l’étang

Bal sur la Place du Champ de Foire animé par « DJ THOMS ».

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:00:00. EUR.

Mairie de Peyrat le Château Place du Champ de Foire

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Night market from 6 p.m. on the Place de l’Eglise, with entertainment by the « Maracoujazz-trio » group

Fireworks display at dusk on the pond

Ball on the Place du Champ de Foire, with « DJ THOMS »

Mercado nocturno a partir de las 18.00 h en la plaza de l’Eglise, amenizado por el grupo « Maracoujazz-trio »

Fuegos artificiales al anochecer sobre el lago

Baile en la plaza del Campo de la Feria, con DJ THOMS

Nachtmarkt ab 18 Uhr auf dem Place de l’Eglise, musikalisch umrahmt von der Gruppe « Maracoujazz-trio »

Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit, das über dem Teich abgefeuert wird

Ball auf dem Place du Champ de Foire unter der Leitung von « DJ THOMS »

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière