Circuit découverte « Périgny sous le regard de Jacques Chamaillard »

Val-de-Marne Circuit découverte « Périgny sous le regard de Jacques Chamaillard » Mairie de Périgny-sur-Yerres Périgny, 16 septembre 2023, Périgny. Circuit découverte « Périgny sous le regard de Jacques Chamaillard » Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie de Périgny-sur-Yerres Sur inscription jusqu’au 14/9 A l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie de Périgny vous propose un circuit ludique à faire en famille afin d’aller à la découverte de notre village sous le regard de Jacques CHAMAILLARD. Les Journées du Patrimoine sont également l’occasion de découvrir la sculpture monumentale réalisée par Jean DUBUFFET à Périgny : La villa Falbala. Alors à vos agendas ! Samedi 16 septembre : 14h Circuit découverte « PERIGNY SOUS LE REGARD DE JACQUES CHAMAILLARD »

Rendez-vous devant la Mairie pour la remise des feuilles de route

à 16h Retours sur les parcours et pot de l’amitié INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDRE ! Mairie de Périgny-sur-Yerres 7 rue Paul Doumer 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 98 90 45 https://perigny-sur-yerres.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mairie@perigny-sur-yerres.org »}] Mairie de Périgny-sur-Yerres (94) Voiture, RER A2 puis bus 23 arrêt la Plaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

