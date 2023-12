Réunion Grand Site Mairie de PENNE Rue, 11 janvier 2024, Rue.

Réunion Grand Site Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 Mairie de PENNE

Ordre du jour :

Prochaines actions pour compléter l’analyse Grand Site (avantages/inconvénients)

Attention: il ne s’agit pas de décider ou non de la signature du contrat Grand Site. Nous avons la charge de compléter l’analyse déjà commencée, celle-ci se doit d’être aussi factuelle et objective que possible. Cette analyse sera ensuite présentée en Assemblée Municipale.

N’hésitez pas à venir prêter main forte.

