Réunion Gazette janvier 2024

Mardi 19 décembre, 18h00
Mairie de PENNE

Ordre du jour : Elaboration contenu de la Gazette à paraître début février

Elaboration d’un process de participation (comment faire participer à l’écriture, au maquettage, à la relecture, au pliage en s’appuyant sur le GT participe présent) Mairie de PENNE Rue Jean et Lilette Malrieu Rue 80120 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T18:00:00+01:00 – 2023-12-19T20:00:00+01:00

