Com. Communication – Gazette Mairie de PENNE Rue Rue Catégories d’Évènement: Rue

Somme Com. Communication – Gazette Mairie de PENNE Rue, 24 mai 2023, Rue. Com. Communication – Gazette Mercredi 24 mai, 18h00 Mairie de PENNE Prépa Gazette juillet 2023

ODJ :

Contenu Gazette – Construction du chemin de fer. Il est question de la consacrer quasi intégralement à un bilan des 3 premières années. Quoi exactement, sous quelle forme

Fontbonne Mise en forme : Quelle organisation pour une prise en charge du maquettage plus collective ? Mairie de PENNE Rue Jean et Lilette Malrieu Rue 80120 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T19:30:00+02:00

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rue, Somme Autres Lieu Mairie de PENNE Adresse Rue Jean et Lilette Malrieu Ville Rue Departement Somme Lieu Ville Mairie de PENNE Rue

Mairie de PENNE Rue Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rue/

Com. Communication – Gazette Mairie de PENNE Rue 2023-05-24 was last modified: by Com. Communication – Gazette Mairie de PENNE Rue Mairie de PENNE Rue 24 mai 2023