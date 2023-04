Groupe de Travail organisation des évènements culturels Mairie de PENNE Rue Catégories d’évènement: Rue

Groupe de Travail organisation des évènements culturels Mairie de PENNE, 24 avril 2023, Rue. Groupe de Travail organisation des évènements culturels Lundi 24 avril, 18h30 Mairie de PENNE Nous réfléchirons et acterons l’organisation autour d’évènements culturels qui auront lieu à Penne durant l’été. Mairie de PENNE Rue Jean et Lilette Malrieu Rue 80120 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T18:30:00+02:00 – 2023-04-24T20:00:00+02:00

