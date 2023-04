2tude des demandes de subvention Mairie de PENNE Rue Catégories d’Évènement: Rue

Somme

2tude des demandes de subvention Mairie de PENNE, 11 avril 2023, Rue. 2tude des demandes de subvention Mardi 11 avril, 18h00 Mairie de PENNE Première session d’étude des demandes de subventions formulées par les associations Mairie de PENNE Rue Jean et Lilette Malrieu Rue 80120 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T18:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

2023-04-11T18:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rue, Somme Autres Lieu Mairie de PENNE Adresse Rue Jean et Lilette Malrieu Ville Rue Departement Somme Lieu Ville Mairie de PENNE Rue

Mairie de PENNE Rue Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rue/

2tude des demandes de subvention Mairie de PENNE 2023-04-11 was last modified: by 2tude des demandes de subvention Mairie de PENNE Mairie de PENNE 11 avril 2023 Mairie de PENNE Rue Rue

Rue Somme