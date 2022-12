réunion sur l’adressage Mairie de PENNE Rue Catégories d’évènement: Rue

réunion sur l’adressage Mairie de PENNE, 5 janvier 2023, Rue. réunion sur l’adressage Jeudi 5 janvier 2023, 18h30 Mairie de PENNE Mairie de Penne – Réunions Mairie de PENNE Rue Jean et Lilette Malrieu Rue 80120 Somme Hauts-de-France réunion sur l’adressage ODJ :

– Présentation et finalisation des dénomination de voies.

– Précisions sur les orthographes. Au plaisir , de vous y retrouver nombreux »

Delphine Pinczon du Sel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T18:30:00+01:00

2023-01-05T20:00:00+01:00

