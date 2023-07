Visite insolite de la mairie de Passy Mairie de Passy Passy, 17 septembre 2023, Passy.

Exceptionnellement ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la mairie de Passy et son histoire !

Au cœur de ce bâtiment de style néo-classique sarde sont abritées des richesses patrimoniales de toutes époques : vestiges archéologiques, anciens drapeaux passerands ou œuvres d’art plus contemporaines.

Laissez-vous surprendre par cette visite aux multiples facettes dans un lieu chargé d’histoire, symbole de la vie municipale et politique de Passy depuis 1863.

Mairie de Passy 1 place de la mairie 74190 PASSY Passy 74190 Marlioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.78.00.03 https://ville-passy-mont-blanc.fr Emblème de la vie administrative et municipale de Passy situé dans une construction de style néo-classique sarde datant de 1863. 2 parkings à proximité : un situé à côté de l’église et un deuxième derrière la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

