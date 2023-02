SALON D’ARTISANAT D’ART ET DES SAVOIR-FAIRE DE PARMAIN Mairie de Parmain, 1 avril 2023, Parmain.

En avril 2018, la commune de Parmain organisait son premier Salon de l’Artisanat d’Art et des Savoir-Faire Parminois. L’objectif était de donner une vitrine à nos artisans d’art, artistes en lien avec les métiers d’art et Parminois créatifs.

Ce premier Salon ayant attiré plus de 300 visiteurs en 2 jours 1/2., l’expérience a été renouvelée en 2019 avec succès. Les restrictions du fait du Covid ne nous ayant pas permis de renouveler l’expérience en 2020, en 2021, nous avons affiné notre Salon en donnant une part plus importante aux métiers d’art tout en gardant une part aux artistes et créateurs de disciplines proches de l’artisanat d’art bien que non répertoriés en tant que tels.

Cette démarche culturelle, s’évertue à faire connaître les savoir-faire et talents de notre commune et de notre région, de les présenter au plus grand nombre et particulièrement aux enfants, dans l’espérance de susciter des vocations.

En 2023, estimant que nos précédentes expériences nous ont confortés dans cette mission de faire connaître la beauté du travail manuel et de la créativité qui lui est nécessaire et en découle, nous nous inscrivons dans le circuit des Journées Européennes des Métiers d’Art, en tant que «_porteur de projet_», dans le but d’attirer le plus large public et permettre ainsi le développement de cette manifestation culturelle dans notre commune.

Dans le très beau cadre de notre salle d’exposition, la salle Louis Lemaire, bâtiment datant du 17è siècle, seul vestige de l’ancien petit chäteau Conti, où l’on peut admirer un remarquable plafond de l’architecte Jules Hardouin-Mansart, sur le même modèle que les plafonds des Écuries du château de Versailles et, dans la salle du Musée Archéologique de Parmain, nous présenterons quatre artisans d’art :

Fred et Paul Maroquinerie (fred@fredetpaul.com )

Christine Arveiller Maître Verrier (vitraillou@free.fr )

Anne-Charlotte Warot Tapissier ATYPIKCREATION (acwarot@gmail.com)

Laure Pelé Tapissier (laure.pele@gmail.com)

Nous exposerons également dans ces salles et dans la cour pavée, diverses savoir-faire :

graveur, tourneur sur bois, ébénistes, sculpteurs sur bois et métal, créateurs de bijoux,… artistes et créateurs non répertoriés au statut d’artisans d’art mais, assimilés comme tels.

Les 1er et 2 avril de 10h à 18h, venez les découvrir et passer un agréable moment convivial, et en musique grâce aux animations mises en place pour faire de ces JEMA une fête pour tous.

Mairie de Parmain – place Georges Clemenceau et Square des Anciens Combattants – parking de la Gare de L’Isle Adam/Parmain GRATUIT.



