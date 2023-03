Maison Pelé, Tapissier-décorateur, fête ses 10 ans Mairie de Parmain Parmain Catégories d’Évènement: Parmain

Maison Pelé, Tapissier-décorateur, fête ses 10 ans Mairie de Parmain, 1 avril 2023, Parmain. Maison Pelé, Tapissier-décorateur, fête ses 10 ans 1 et 2 avril Mairie de Parmain Artisan Tapissier depuis 10 ans à Parmain, Maison Pelé participera aux Journées Européennes des Métiers d’Art les 1er et 2 avril au salon des métiers d’art de la ville de Parmain-Jouy-le-Comte. Formée à l’Ecole Boulle, lauréate du trophée Osez l’Artisanat organisé par l’UNAMA – Union Nationale de l’Artisanat des métiers d l’Ameublement – pour la réfection complète d’un fauteuil Limande de Kwok Hoi Chan édité par Steiner en 1969.

Laure Pelé vous accueillera autour de son travail, ses techniques et savoir-faire et présentera ses collections de tissus de la maison Nobilis mises en scène. Mairie de Parmain Place Georges Clemenceau – PARMAIN 95620 Parmain 95620 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.maisonpele.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonpele.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611070715 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

