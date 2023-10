Réunion publique le 22 novembre de 18h30 à 19h30 sur la révision du Plan biodiversité – Mairie Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris Catégorie d’Évènement: Paris Réunion publique le 22 novembre de 18h30 à 19h30 sur la révision du Plan biodiversité – Mairie Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris, 22 novembre 2023, Paris. Réunion publique le 22 novembre de 18h30 à 19h30 sur la révision du Plan biodiversité – Mairie Paris Centre Mercredi 22 novembre, 18h30 Mairie de Paris Centre Entrée libre Dans le cadre de la révision du Plan biodiversité de la Ville de Paris, la Mairie de Paris Centre vous invite pour une réunion publique en présence de Corine Faugeron, Conseillère de Paris Déléguée de Paris Centre en charge des espaces verts et de la biodiversité, le 22 novembre 2023 de 18h30 à 19h30, dans la salle polyvalente de la Mairie. Cette réunion permettra de faire le bilan du Plan biodiversité 2018-2024, ainsi que d’être informé par l’Agence d’écologie urbaine des moyens et outils mis à votre disposition. Mairie de Paris Centre 2 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00 Mairie Paris Centre Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris Ville Paris Lieu Ville Mairie de Paris Centre Paris latitude longitude 48.863873;2.361786

Mairie de Paris Centre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/