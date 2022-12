Salon du livre et de la famille Mairie de Paris 8 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre

Salon pour toute la famille, avec nombreux auteurs présents. Mairie de Paris 8 3 rue de Lisbonne 75008 Paris Quartier de l’Europe Paris 75008 Île-de-France Les AFC de paris 8, en partenariat avec la confédération nationale des AFC et la Fondation Jérôme Lejeune, organisent, le samedi 10 décembre 2022, la 7ème édition du Salon du livre et de la famille à Paris. Doté d’un positionnement original autour des valeurs familiales et chrétiennes, il aborde des thématiques naturellement très variées : éducation, religion, histoire, spiritualité, société, art, culture, actualités…

Le salon réunira une cinquantaine d’écrivains de talent. Il permettra aux visiteurs d’aller à leur rencontre et de partager des moments d’échange et de réflexion en toute convivialité. Les plus jeunes profiteront d’une partie dédiée aux enfants et adolescents. Le prix des AFC et le prix des lecteurs Actuailes-123loisirs seront remis à cette occasion. Quelques auteurs présents :

Mgr Patrick Chauvet, Jean-Frédéric Poisson, P. François Euvé, Jean-Christian Petitfils, Eugénie Bastié, Ivan Rioufol, Bénédicte Delelis, Laurent Dandrieu, Aude Mirkovic, Charles-Henri d’Andigné…

Et pour les plus jeunes : Francis Bergeron, Sophie de Mullenheim, Anne Riolet, Coline Dupuy, Patrick Delon, Gaelle Tertrais, … Mairie de Paris 8ème de 14h à 19h – 3, rue de Lisbonne – Métro Saint-Augustin

