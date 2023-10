Conférence d’histoire de l’art : Mémoire, vérité, représentations, archives Mairie de Pampelonne Pampelonne, 21 octobre 2023, Pampelonne.

Comment se construit l’histoire collective ? L’archive est l’outil par excellence pour examiner la façon de raconter le récit historique.

Depuis les années 1980, les artistes pointent, à travers leur pratique, la prétendue véracité de l’archive historique, en composant des archives fictives, et leur dimension de représentation et contrôle de la mémoire collective.

Artistes : Christian Boltanski, Zoe Leonard, The Atlas Group

Par Stefania Meazza, historienne de l’art et critique, enseignante à l’Institut supérieur des arts de Toulouse

Médiathèque de Pampelonne

Mairie de Pampelonne – 1 avenue de Thuriès – 81190 Pampelonne

Durée : 1 heure – Gratuit

Inscription recommandée au 05 63 76 37 92ou par mail (de préférence) : mediatheque.pampelonne@orange.fr

Un partenariat Centre d’art Le Lait, Mairie et Médiathèque Cantonale de Pampelonne

