Visite guidée de l'abbaye de Paimpont
Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 16h00
Mairie de Paimpont
Limité à 20 places par visite

La Mairie de Paimpont se situe dans une aile de l'ancienne abbaye de Paimpont.

Depuis le 12e siècle, l’abbaye ne cesse de se développer et d’être modifiée au fil des évènements. Plongez dans cette histoire en visitant le bâtiment jusque dans ses combles. Mairie de Paimpont 1 esplanade de Brocéliande, 35380, Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299078166 http://www.paimpont.bzh https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/memoire/AP80L023417 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@paimpont.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299078166 »}] La Mairie de Paimpont se situe dans une aile de l’ancienne abbaye de Paimpont. Depuis le 12e siècle, l’abbaye ne cesse de se développer et d’être modifiée au fil des évènements. Plongez dans cette histoire en visitant le bâtiment jusque dans ses combles. Parking à proximité de l’abbaye Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Mairie de Paimpont
1 esplanade de Brocéliande, 35380, Paimpont
Paimpont
Ille-et-Vilaine
Bretagne
0299078166

