Croquez les curiosités de Nort-sur-Erdre ! Samedi 14 octobre, 16h30 Mairie de Nort-sur-Erdre

« Croquez les curiosités insolites de Nort-sur-Erdre ! »

Concours de dessin pour petits et grands

Repérez les frises, frontons, chapiteaux, œil de bœuf, et amusez-vous à dessiner les curiosités architecturelles de la Ville ! Esquissez les maisons bauloises et leurs charpentes ou redessinez les styles à consonnance italienne tel que le campanile. Laissez-vous conquérir par la fameuse minoterie, témoin d’un passé industriel, et faites-la resplendir à l’aide de votre mine.

A vos crayons, pinceaux et autres mines de plomb pour dessiner Nort-sur-Erdre sous toutes ses coutures !

Concours de dessin ouvert jusqu’au lundi 9 octobre.

Format A4 obligatoire à déposer en mairie (30 rue Aristide Briand, 44390 Nort-sur-Erdre) en indiquant nom/prénom/âge/email

Une sélection de dessins sera affichée lors des Journées Nationales de l’Architecture parmi les allées du marché de producteurs Square Sixmilebridge le samedi 14 octobre de 16h30 à 20h30

Deux prix seront décernés : le prix « Jeune croqueur » pour les candidats de moins de 13 ans avec à la clef un lot de matériel de dessin et le prix « Apprenti architecte » pour les plus de 13 ans avec comme récompense deux places à Cap Nort pour le spectacle de votre choix (dans la limite des places disponibles).

Mairie de Nort-sur-Erdre 30 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

©Nort-sur-Erdre