Biennale des Arts de Nice Mairie de Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Biennale des Arts de Nice Mairie de Nice, 9 juin 2023, Nice . Nice ,Alpes-Maritimes , Biennale des Arts de Nice EUR Mairie de Nice – 5 rue de l’Hôtel de Ville Mairie de Nice Nice Alpes-Maritimes Mairie de Nice Mairie de Nice – 5 rue de l’Hôtel de Ville

2023-06-09 – 2023-04-30

Mairie de Nice Mairie de Nice – 5 rue de l’Hôtel de Ville

Nice

Alpes-Maritimes . EUR 5 10 Dans le cadre de la Biennale 2022, la Ville de Nice vous invite à découvrir 11 expositions dans ses musées. Accueil Biennale des Arts de Nice Mairie de Nice Mairie de Nice – 5 rue de l’Hôtel de Ville Nice

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Mairie de Nice Mairie de Nice - 5 rue de l'Hôtel de Ville Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Tarif EUR Lieu Ville Mairie de Nice Mairie de Nice - 5 rue de l'Hôtel de Ville Nice

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice /

Biennale des Arts de Nice Mairie de Nice 2023-06-09 was last modified: by Biennale des Arts de Nice Mairie de Nice Nice 9 juin 2023 Alpes-Maritimes Mairie de Nice - 5 rue de l'Hôtel de Ville Mairie de Nice Nice Alpes-Maritimes Mairie de Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes