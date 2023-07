Visite libre de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine Mairie de Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Seine.

Visite libre de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine 16 et 17 septembre Mairie de Neuilly-sur-Seine

L’Hôtel de Ville de style pseudo-Renaissance typique de la fin du XIXe siècle a été construit à partir de 1882 (pose de la première pierre) par les architectes Victor Dutocq et Charles Simonet. La façade en pierre de taille est haute de 40 mètres. Un grand perron supporte le premier étage. L’ensemble du bâtiment est richement décoré de colonnes, stucs et dorures. De nombreuses sculptures et peintures retracent l’histoire de la ville.

Mairie de Neuilly-sur-Seine 96 avenue Achille-Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.ville-neuillysurseine.fr L’Hôtel de Ville de style pseudo-Renaissance typique de la fin du XIXe siècle a été construit à partir de 1882 (pose de la première pierre) par les architectes Victor Dutocq et Charles Simonet. La façade en pierre de taille est haute de 40 mètres. Un grand perron supporte le premier étage. L’ensemble du bâtiment est richement décoré de colonnes, stucs et dorures. De nombreuses sculptures et peintures retracent l’histoire de la ville. M1 Sablons / Bus 43, 82, 174

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Ville de Neuilly-sur-Seine