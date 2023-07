Visite de la mairie de Nemours Mairie de Nemours Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Seine-et-Marne Visite de la mairie de Nemours Mairie de Nemours Nemours, 16 septembre 2023, Nemours. Visite de la mairie de Nemours 16 et 17 septembre Mairie de Nemours Sur inscription au Service culturel de la mairie de Nemours, 15 personnes maximum Visite commentée de la mairie de Nemours. Construit par Jules Hardouin-Mansart en 1669, le bâtiment abritait le couvent des soeurs de la congrégation Notre Dame, il est ensuite devenu un hospice et enfin la mairie de Nemours en 1977. Mairie de Nemours 39 rue du Docteur Chopy 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 40 00 https://www.nemours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 78 44 31 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-nemours.fr »}] L’hôtel de ville de Nemours a été construit sous la direction de l’architecte Jules Hardouin-Mansart en 1669. Au départ couvent abritant les soeurs de la congrégation Notre-Dame, le bâtiment est devenu hospice-hôpital en 1977 puis mairie en 1985. Parking payant attenant à la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00 © Office de Tourisme de Nemours Détails Catégories d’Évènement: Nemours, Seine-et-Marne Autres Lieu Mairie de Nemours Adresse 39 rue du Docteur Chopy 77140 Nemours Ville Nemours Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Mairie de Nemours Nemours

Mairie de Nemours Nemours Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nemours/