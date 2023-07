Une intéressante exposition sur les grandes crues de La Dordogne Mairie de Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge, 16 septembre 2023, Nadaillac-de-Rouge.

Une intéressante exposition sur les grandes crues de La Dordogne 16 et 17 septembre Mairie de Nadaillac-de-Rouge Gratuit. Entrée libre. S’adresser à la mairie pour plus d’informations au : 05 65 37 62 36.

Cette exposition, réalisée par le Syndicat mixte Dordogne Moyenne Cère Aval retrace l’histoire des crues de la Dordogne et de ces affluents principaux à travers des témoignages de riverains et des images d’archives tout en sensibilisant les habitants aux risques d’inondation et à sa gestion.

Un livret de jeu accompagne les enfants dans la découverte de cette exposition.

Mairie de Nadaillac-de-Rouge 46350 Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge 46350 Lot Occitanie Nadaillac-de-Rouge est un petit village français situé dans le département du Lot et la région de l’Occitanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

