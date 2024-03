MAIRIE DE MURLES LES PLANCHES DE MURLES Murles, samedi 15 juin 2024.

La 6ème édition de cet agenda culturel confirme la volonté de la commune de Murles d’encourager les artistes régionaux et de consommer les arts sans modérations et sur place.

La diversité des arts largement représentée tout au long de l'année 2024 permettra à chaque habitant de Murles et d'ailleurs, d'être acteur dans cette volonté de s'épanouir toujours plus, (théatre, peinture, concert, festival …).

Tout Public

Spectacles en extérieur (théâtre de verdure)

Concert et théâtre (salle Coquin)

Restauration sur place / 10€ (les 3 Spectacles)

La diversité des arts largement représentée tout au long de l’année 2024 permettra à chaque habitant de Murles et d’ailleurs, d’être acteur dans cette volonté de s’épanouir toujours plus, (théatre, peinture, concert, festival …).

Encourager les artistes et créer du lien autour de la culture sont nos principaux objectifs.

C’est pour cette raison qu’ici, à Murles, la culture est bien plus qu’essentielle ; elle est indispensable.

La commune de Murles milite pour qu’elle soit présente sur tous les territoires et accessible partout et pour tous.

Avant de lever le rideau, je vous souhaite de passer d’agréables moments en profitant de nos offres dans les différents lieux culturels de notre village et en partenariat avec nos associations qui enrichissent notre agenda. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:00:00

fin : 2024-06-15

Multi-sites

Murles 34980 Hérault Occitanie mairiedemurles@murles.fr

