Visitez une mairie et une exposition temporaire

Entrée libre

Découvrez librement la Mairie et venez profiter de l'exposition exclusive sur Alfred Doll à la salle de la Décapole (1er étage de la Mairie).

Mairie de Munster
1 place du marché, 68140 Munster
Munster
68140
Haut-Rhin
Grand Est

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et est nichée dans la vallée de la Fecht, au cœur du massif des Hautes-Vosges. La commune est également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

16 et 17 septembre 2023
14:00-18:00

Catégories d'Évènement:
Haut-Rhin, Munster

