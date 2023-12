Randonnée découverte de la Vallée de la Varenne et des espèces forestières présentes Mairie de Muchedent Muchedent, 23 mars 2024, Muchedent.

Muchedent Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Venez découvrir les richesses de la Vallée de la Varenne et de la Forêt d’Eawy lors d’une randonnée de 9 km et appréciez la biodiversité, la faune et la flore, dans la cadre de la Journée de la Forêt.

Nous vous donnons rendez-vous à la mairie de Muchedent pour un départ à 14h00, en compagnie d’un forestier de l’Office National des Forêts qui vous apprendra à reconnaitre les différentes espèces du massif et vous présentera les spécificités de son métier !

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

Mairie de Muchedent Route de l’église

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux