Parcours patrimonial et chemin des planètes de Montarnaud Mairie de Montarnaud Montarnaud Catégories d’Évènement: Hérault

Montarnaud Parcours patrimonial et chemin des planètes de Montarnaud Mairie de Montarnaud Montarnaud, 14 septembre 2023, Montarnaud. Parcours patrimonial et chemin des planètes de Montarnaud 15 – 17 septembre Mairie de Montarnaud Gratuit. Entrée libre. En chemin, aidez notre planète en ayant un comportement 100% éco-responsable. Merci de ramasser les déchets que vous rencontrez et de les jeter à l’endroit approprié lors de votre retour à la civilisation ! Venez découvrir le parcours patrimonial et le chemin des planètes de Montarnaud !

Explorez librement le village de Montarnaud grâce à un parcours patrimonial conçu pour vous faire découvrir les lieux remarquables du village ainsi que leur histoire.

Un dépliant, incluant un plan indiquant les emplacements des panneaux d’information, est disponible à la mairie ou sur le site internet de la ville de Montarnaud.

En outre, partez à la découverte du chemin des planètes grâce à des QR codes, en répondant à des quiz interactifs.

Ce parcours présente 10 panneaux explicatifs, couvrant les 8 planètes du système solaire ainsi que le Soleil, accompagnés d’une description du projet. Les panneaux sont situés le long de la voie piétonne entre la mairie et l’école maternelle, avenue Gilbert Sénès. Mairie de Montarnaud 80 Avenue Gilbert Sénès, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com Montarnaud s’étend le long de la étroite plaine de la Mosson et de ses petits affluents, offrant une toile de fond de collines, tandis qu’elle repose contre un relief boisé, le bois de la Rouvière. Montarnaud possède une histoire riche, illustrée par son château ainsi que sa chapelle castrale romane du XIIe siècle, dénommée Notre-Dame-du-Fort, qui bénéficie d’un statut de Monument historique. Parking de la mairie. Arrêts de bus proches Hérault Transport n°617 (Église/Centre), Rezo Pouce stop Église – Avenue des Pins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 ©Hélène Bonnier Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Mairie de Montarnaud Adresse 80 Avenue Gilbert Sénès, 34570 Montarnaud Ville Montarnaud Departement Hérault Lieu Ville Mairie de Montarnaud Montarnaud latitude longitude 43.645854;3.696926

Mairie de Montarnaud Montarnaud Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montarnaud/