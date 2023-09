Opération Vos lunettes ont du cœur avec la MSA IDF Mairie de Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt, 16 octobre 2023, Milly-la-Forêt.

Opération Vos lunettes ont du cœur avec la MSA IDF Lundi 16 octobre, 10h00 Mairie de Milly-la-Forêt

En partenariat avec le lion’s club, les élus de l’Essonne se mobilisent autour d’une action de solidarité pour la collecte de lunette usagers en faveur des personnes défavorisées. Plutôt que de laisser dormir dans un tiroir les anciennes lunettes que vous n’utilisez plus, faites-en don pour aider toutes celles et ceux qui, dans le monde, n’ont pas accès aussi facilement à un équipement optique.

Le lancement officiel de la campagne est prévue le 16 octobre à Milly-la forêt et se poursuivra dans les principaux points de collecte que sont les agences France service du département de l’Essonne, les mairies et aussi les agences MSA. Vos anciennes lunettes ont plus d’une nouvelle vie devant elles !

Mairie de Milly-la-Forêt 1 place de la république 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T10:00:00+02:00 – 2023-10-16T13:00:00+02:00

