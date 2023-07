Visite du service des archives et de l’exposition Meudon au XVIIème siècle Mairie de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Visite du service des archives et de l’exposition Meudon au XVIIème siècle Mairie de Meudon Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Visite du service des archives et de l’exposition Meudon au XVIIème siècle Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Meudon Inscription obligatoire Visite guidée du service des archives municipales et de l’exposition Meudon au XVIIème siècle. Mairie de Meudon 6 avenue Le Corbeiller 92190 Meudon Meudon 92190 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0141148053 https://www.meudon.fr/archives-municipales/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 80 52 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-meudon.fr »}] A la découverte des archives municipales Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Archives municipales de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Mairie de Meudon Adresse 6 avenue Le Corbeiller 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Mairie de Meudon Meudon

Mairie de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/