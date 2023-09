Premiers secours – compagnie Odile Pinson Mairie de Maumusson Maumusson Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Maumusson Premiers secours – compagnie Odile Pinson Mairie de Maumusson Maumusson, 7 juin 2024, Maumusson. Premiers secours – compagnie Odile Pinson Vendredi 7 juin 2024, 18h30 Mairie de Maumusson gratuit – sans réservation Deux secouristes fraîchement chevronnés et leur véhicule d’intervention arpentent les rues. Vous allez plonger au cœur de l’action, être entraînés dans un parcours atypique pour répondre à l’urgence. Dans des situations concrètes sur le terrain, nos secouristes vous entraîneront au cœur de leur métier tout en veillant au danger qui vous guettent…

Au programme : missions de sauvetage clownesques, cascades burlesques et grandes émotions ! Départ à la mairie déléguée de Maumusson

Animation autour du secourisme par la Croix-Rouge française après le spectacle.

