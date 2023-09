Théâtre : Les filles aux mains jaunes Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles, 11 novembre 2023, Mas-Blanc-des-Alpilles.

Mas-Blanc-des-Alpilles,Bouches-du-Rhône

La pièce de Michel Bellier « Les filles aux mains jaunes » sera à Mas-Blanc-des-Alpilles le samedi 11 novembre à 20h30..

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles RN 99

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Michel Bellier’s play « Les filles aux mains jaunes » will be in Mas-Blanc-des-Alpilles on Saturday 11 November at 8.30pm.

La obra de Michel Bellier « Les filles aux mains jaunes » estará en Mas-Blanc-des-Alpilles el sábado 11 de noviembre a las 20.30 h.

Michel Belliers Stück « Les filles aux mains jaunes » wird am Samstag, den 11. November um 20:30 Uhr in Mas-Blanc-des-Alpilles aufgeführt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles