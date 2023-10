Commémoration 105éme Anniversaire 11 NOVEMBRE 2023 MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES MAINTENON Catégorie d’Évènement: Maintenon Commémoration 105éme Anniversaire 11 NOVEMBRE 2023 MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES MAINTENON, 11 novembre 2023, MAINTENON. Commémoration 105éme Anniversaire 11 NOVEMBRE 2023 Samedi 11 novembre, 10h00 MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES DÉFILÉ 11 NOVEMBRE 2023

RENDEZ-VOUS 10H RASSEMBLEMENT COUR DE LA MAIRIE DE MAINTENON

DÉPART DÉFILÉ 10H15 JUSQU’AUX MONUMENTS AUX MORTS MAINTENON

ET RENDEZ-VOUS RASSEMBLEMENT 11H15 PLACE JEAN MOULIN (MAIRIE PIERRES)

DÉPART DÉFILÉ JUSQU’AU MONUMENT AUX MORTS

12H15 FIN DE CÉRÉMONIE MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES 7 PLACE ARISTIDE BRIAND , 28130 MAINTENON MAINTENON

