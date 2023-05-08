COMMEMORATION 8 MAI 1945 DÉFILÉ MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES MAINTENON
COMMEMORATION 8 MAI 1945 DÉFILÉ MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES, 8 mai 2023, MAINTENON.
COMMEMORATION 8 MAI 1945 DÉFILÉ Lundi 8 mai, 10h00 MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES
COMMÉMORATION 8 MAI 1945
10H00 RENDEZ-VOUS PLACE DE LA MAIRIE DE PIERRES
10H15 DÉPART DÉFILÉ JUSQU’À L’ÉGLISE DE PIERRES 11H00 FIN DE LA CÉRÉMONIE ET
11H15 RENDEZ-VOUS A LA MAIRIE DE MAINTENON
11H30 DÉPART DÉFILÉ JUSQU’AU MONUMENT AUX MORTS DE MAINTENON
12H00 FIN DE CÉRÉMONIE ET POT OFFERT SALLE MAURICE LEBLOND
MAIRIE DE MAINTENON- PIERRES 7 PLACE ARISTIDE BRIAND , 28130 MAINTENON MAINTENON
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-08T10:00:00+02:00 – 2023-05-08T12:15:00+02:00
2023-05-08T10:00:00+02:00 – 2023-05-08T12:15:00+02:00