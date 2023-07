Visite commentée : Luzarches au XIXème siècle Mairie de Luzarches Luzarches Catégories d’Évènement: Luzarches

Val-d'Oise Visite commentée : Luzarches au XIXème siècle Mairie de Luzarches Luzarches, 16 septembre 2023, Luzarches. Visite commentée : Luzarches au XIXème siècle Samedi 16 septembre, 16h00 Mairie de Luzarches Sur réservation. Le temps d’une promenade, embarquer pour un voyage dans le temps et laissez-vous conter Luzarches au XIXème siècle, à l’heure où notre village entrait dans la modernité. Mairie de Luzarches Place de la Mairie 95270 Luzarches Luzarches 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 09 98 48 »}, {« type »: « email », « value »: « luzarches@grand-roissy-tourisme.com »}] Crédit : office de tourisme Luzarches Pays de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

