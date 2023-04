Marché local éphémère Mairie de Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Marché local éphémère Mairie de Louvres, 14 mai 2023, Louvres. Marché local éphémère Dimanche 14 mai, 10h00 Mairie de Louvres Gratuit | Ouvert à tous Vous pourrez y découvrir des produits de la région et rencontrer leurs producteurs. Des présentations de métiers d’art, des animations et une restauration sur place seront également proposées durant cette journée. L’occasion idéale de consommer localement, un geste à la fois bénéfique pour vous et pour l’environnement. Mairie de Louvres 84rue de paris Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

