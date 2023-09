Armistice du 11 novembre 1918 Mairie de Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Armistice du 11 novembre 1918 Mairie de Lormont Lormont, 11 novembre 2023, Lormont. Armistice du 11 novembre 1918 Samedi 11 novembre, 10h45 Mairie de Lormont Tout public. Participation libre. LLe cortège partira à 10h45 de l’Hôtel de Ville. Il conduira les participants au nouveau cimetière, rue Lavergne, puis place du 8 mai 1945 et enfin place Aristide Briand pour des dépôts de gerbes et des discours. Mairie de Lormont Rue André Dupin 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine 0675094136 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 00 95 »}, {« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lormont.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00 Commémoration Armistice Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Mairie de Lormont Adresse Rue André Dupin 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Mairie de Lormont Lormont latitude longitude 44.880144;-0.523109

Mairie de Lormont Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/