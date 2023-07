Conseil municipal public Mairie de Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Conseil municipal public Mairie de Lormont Lormont, 29 septembre 2023, Lormont. Conseil municipal public Vendredi 29 septembre, 18h00 Mairie de Lormont Entrée libre Ordre du jour A venir… Mairie de Lormont Rue André Dupin 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine 0675094136 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 63 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:30:00+02:00

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:30:00+02:00 Conseil municipal Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Mairie de Lormont Adresse Rue André Dupin 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Lieu Ville Mairie de Lormont Lormont

Mairie de Lormont Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/