Rassemblement citoyen et républicain lundi 3 juillet à 12h devant la mairie

Lormont Rassemblement citoyen et républicain lundi 3 juillet à 12h devant la mairie Mairie de Lormont Lormont, 3 juillet 2023, Lormont. Rassemblement citoyen et républicain lundi 3 juillet à 12h devant la mairie Lundi 3 juillet, 12h00 Mairie de Lormont A midi sur le parvis de l’Hotel de VIlle A l’initiative de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité , Jean Touzeau, Maire de Lormont et le conseil municipal de la ville, invitent tous les habitants à se rassembler demain à 12h, devant l’Hôtel de ville, pour dénoncer les violences de ces derniers jours et pour le retour de la paix civile.

Soyez nombreux à exprimer votre volonté de retour à l’ordre républicain tout en demandant que justice soit faite. Mairie de Lormont Rue André Dupin 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine 0675094136 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 63 27 »}] [{« link »: « https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-france-appellent-une-mobilisation-civique-contre-les-violences/41797 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Gironde, Lormont
Lieu Mairie de Lormont
Adresse Rue André Dupin 33310 Lormont
Ville Lormont

