Atelier de restauration de céramiques mairie de Longny-les-Villages 1, place de l’hôtel de ville, 1 avril 2023, Longny les Villages. Atelier de restauration de céramiques 1 et 2 avril mairie de Longny-les-Villages 1, place de l’hôtel de ville La restauration de céramique est un artisanat d’art encore méconnu, mais qui permet de restituer aux pièces abîmées par le temps ou les accidents leur beauté première, tout en respectant leur histoire et leur authenticité.

Dans son atelier de Montchevrel en Normandie, Agnès de La Soudière propose la

restauration de porcelaines, faïences, biscuits, terres cuites, grès, plâtres …

Tout objet peut être restauré, quels qu’en soient sa valeur et son état : fêles, cassures, lacunes, disparition du décor… Le respect de l’œuvre exige d’intervenir le moins possible et d’opter pour une simple conservation.

D’autres niveaux de restaurations plus poussées peuvent également être envisagés. La restauration illusionniste, dernier degré d’intervention, permet de redonner à la pièce une harmonie esthétique, mais toujours en conservant l’intégrité de la pièce.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Restauration céramique ©KRC

