Morbihan Démonstration de reconditionnement informatique Mairie de Locmalo Locmalo, 20 octobre 2023, Locmalo. Démonstration de reconditionnement informatique Vendredi 20 octobre, 10h00 Mairie de Locmalo Venez assister à une présentation du reconditionnement informatique et en connaître plus sur les activités d’ebecob dans ce domaine.

Vendredi 20 octobre de 10h à 12h à la mairie de Locmalo ! Mairie de Locmalo 12 rue de Porharch 56160 Locmalo Locmalo 56160 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

