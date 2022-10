HALLOWEEN 2022 – Concours de la maison la plus terrifiante ! mairie de listrac-Médoc Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Listrac-Médoc

HALLOWEEN 2022 – Concours de la maison la plus terrifiante ! mairie de listrac-Médoc, 14 octobre 2022, Listrac-Médoc. HALLOWEEN 2022 – Concours de la maison la plus terrifiante ! 15 et 29 octobre mairie de listrac-Médoc

inscrivez-vous à l’adresse mail listrac.animation@gmail.com en indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.

? Rendez votre maison la plus terrifiante pour Halloween mairie de listrac-Médoc 23 grand rue 33480 listrac medoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:listrac.animation@gmail.com »}] ?‍♂️ CONCOURS DE LA MAISON LA PLUS TERRIFIANTE ?‍♂️

? Rendez votre maison la plus terrifiante pour Halloween et inscrivez-vous à l’adresse mail listrac.animation@gmail.com en indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.

? Attention vous avez jusqu’au 29 octobre inclus pour vous inscrire ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T00:00:00+02:00

2022-10-29T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Listrac-Médoc Autres Lieu mairie de listrac-Médoc Adresse 23 grand rue 33480 listrac medoc Ville Listrac-Médoc lieuville mairie de listrac-Médoc Listrac-Médoc Departement Gironde

mairie de listrac-Médoc Listrac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/listrac-medoc/

HALLOWEEN 2022 – Concours de la maison la plus terrifiante ! mairie de listrac-Médoc 2022-10-14 was last modified: by HALLOWEEN 2022 – Concours de la maison la plus terrifiante ! mairie de listrac-Médoc mairie de listrac-Médoc 14 octobre 2022 Listrac-Médoc mairie de listrac-Médoc Listrac-Médoc

Listrac-Médoc Gironde