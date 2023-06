Découvrez le patrimoine caché d’Isle-en-Dodon Mairie de l’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon L'Isle-en-Dodon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d'une visite guidée dans la mairie d'Isle-en-Dodon.

Vous découvriez la salle Gaston Lagorre et ses tableaux ainsi que le site conventuel des frères dominicains. Mairie de l’Isle-en-Dodon 4 Rue Ecoles, 31230 Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie À mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées, le petit bourg de l’Isle-en-Dodon est le secret bien gardé des coteaux du Comminges. Il faut parfois oser sortir des sentiers tout tracés car les petites merveilles de ce genre ne sont pas toujours indiquées dans les guides de voyage ! La place centrale est l’artère battante de l’Isle-en-Dodon et se reconnaît facilement grâce à ses maisons typiques du pays Gascon. Les auvents et colombages colorés rappellent que la ville est un bourg fortifié du XIe siècle, proche d’une bastide sans en être totalement une ! Présence de parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

