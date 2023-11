Cérémonie des Trophées de l’engagement Mairie de lille Lille, 4 décembre 2023, Lille.

Cérémonie des Trophées de l’engagement Lundi 4 décembre, 18h30 Mairie de lille Entrée libre

Depuis 2014, la Ville de Lille au travers de la Maison des Associations encourage l’engagement associatif et citoyen. La cérémonie des Trophées de l’engagement est organisée chaque année afin de récompenser des bénévoles, citoyens et membres associatifs pour leurs investissements et dévouement tout au long de l’année.

La 9ème édition de cette cérémonie se tiendra le lundi 4 décembre prochain à l’hôtel de Ville – Place Augustin Laurent – à partir de 18h30. Lors de cette soirée, les acteurs de la vie associative et des vies de quartier seront sous le feu des projecteurs. Une trentaine de lauréats sélectionnés par un jury, présidé par l’adjointe à la vie associative Marielle Rengot, se verront décerner un trophée en gage de reconnaissance pour leurs actions.

Nombreux sont celles et ceux qui ne comptent pas leur temps, se mobilisent et participent à la vie lilloise depuis des années et parfois au travers de plusieurs actions. La Ville de Lille souhaite récompenser des citoyens méritants qui se sont illustrés par leur engagement lors de cet événement convivial !

Mairie de lille Place Augustin Laurent, Lille Lille 59033 Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T18:30:00+01:00 – 2023-12-04T20:30:00+01:00

