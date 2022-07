Découverte du patrimoine de la Commune Nouvelle Mairie de Lignières-Sonneville Lignières-Sonneville Catégories d’évènement: Charente

Dans cette visite commentée, vous découvrirez le château, l’église, mais aussi la ferme du château ! Au fil de votre promenade, partez à la rencontre de ce petit village atypique… Mairie de Lignières-Sonneville 3 rue du Château, 16130 Lignières-Sonneville Lignières-Sonneville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

Lignières-Sonneville tient son nom de la culture du lin remontant à l’Antiquité, aujourd’hui remplacée par la vigne. La commune, animée par un souci constant de préservation de son héritage, a su perpétuer et entretenir ses savoir-faire. Se trouvent dans la commune : – Un château du XVIIe siècle entouré par ses douves qui offre un cadre verdoyant idéal pour les promeneurs. – La Charmille et son parc, ancienne dépendance du château, accueille aujourd’hui la Petite Maison du lin où est présenté le savoir-faire ancestral du tissage par la reconstitution d’un atelier du XIXe siècle. – L’église Notre-Dame du XIIe siècle et ses maisons traditionnelles qui l’entourent.

