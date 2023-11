La Banque Alimentaire a besoin de vous. Mairie de Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne La Banque Alimentaire a besoin de vous. Mairie de Libourne Libourne, 24 novembre 2023, Libourne. La Banque Alimentaire a besoin de vous. 24 – 26 novembre Mairie de Libourne Sa collecte annuelle aura lieu dans les grandes surfaces du 24 au 26 novembre prochains.

Vous pouvez donner de votre temps en vous inscrivant à cette adresse collecte@banquealimentaire33.org et/ou donner des denrées alimentaires dans les magasins participants à l’opération près de chez vous. Retrouvez toutes les infos sur https://www.banquealimentaire.org/collectenationale Mairie de Libourne 42 Place Abel Surchamp – 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:collecte@banquealimentaire33.org »}, {« link »: « https://www.banquealimentaire.org/collectenationale »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

