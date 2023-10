Cet évènement est passé La semaine du Goût 2023 Mairie de Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne La semaine du Goût 2023 Mairie de Libourne Libourne, 20 octobre 2023, Libourne. La semaine du Goût 2023 Vendredi 20 octobre, 08h00 Mairie de Libourne Entrée Libre Du 17 au 22 Octobre, venez à la Semaine du Goût au marché de Libourne

Cuisine en live / Dégustation gratuites / Saison et fraîcheur / Atelier pâtisserie avec les élèves d’écoles Libournaises Vendredi, cuisine en live et dégustations gratuites ! Mairie de Libourne 42 Place Abel Surchamp – 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu Mairie de Libourne
Adresse 42 Place Abel Surchamp - 33500 Libourne
Ville Libourne
Departement Gironde
2023-10-20T08:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

